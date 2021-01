Monza. Denunciato per maltrattamenti, nel box aveva un arsenale: 50enne in manette

(mi-lorenteggio.com) Seregno, 10 gennaio 2021 – Un donna ha denunciato il proprio compagno per maltrattamenti, facendo scattare il ‘codice rosso”, a seguito del quale è scattata anche la perquisizione del box dell’uomo, un uomo di 50 anni che è stato arrestato. I Carabinieri del Comando Provinciale di Monza hanno così trovato: un fucile a canne mozze, una mitraglietta e due pistole semiautomatiche con silenziatori, munizioni, due balestre, un giubbotto antiproiettile e un cosciale magnetico, materiali sui quali dovranno essere svolti ulteriori accertamenti.

Nell’ambito delle attività per il contrasto delle violenze di genere, i carabinieri di Carate Brianza, hanno anche dato esecuzione a un ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi nei confronti di un cittadino di Seregno (Monza) di 35 anni, condannato a una pena di quasi 4 anni.

