(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 gennaio 2021 – Alle ore 13.35 di oggi, una donna di 48 anni ha perso il controllo del proprio veicolo, ribaltatandosi in via Pregnana all’altezza del civico 97, in prossimità di una curva. Dopo esser stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e da un’ambulanza della Rho Soccorso, la ferita è stata trasportata in codice verde in ospedale.

Redazione