Rischio usura, Lecco riattiva il tavolo del credito

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 10 gennaio 2021 – Nella crisi economica determinata dalla pandemia Covid-19 il rischio usura «è molto forte: dove si registra mancanza di liquidità, la criminalità si annida cercando di mettere sul piatto le proprie, di provenienza illecita». Il prefetto di Lecco Castrese De Rosa è consapevole del rischio in aumento anche nel territorio della provincia lombarda, e per questo ha riattivato in prefettura il tavolo del credito coinvolgendo la prefettura di Como, guidata dal prefetto Andrea Polichetti, la camera di Commercio, presieduta da Marco Galimberti, e gli istituti di credito della provincia.

L’obiettivo è tra gli altri quello di arrivare a stringere con il sistema bancario un protocollo di intesa finalizzato proprio a prevenire e contrastare il fenomeno, che approfitta delle difficoltà in cui si trovano molte famiglie e imprese, come ha spiegato il prefetto ieri in conferenza stampa presentando i dati sulla sicurezza del territorio.

Dati che nel lecchese attestano un andamento in calo dei reati, -17%, con 7.999 casi nel 2020 rispetto ai 9.635 del 2019, tranne l’aumento del 35% di quelli informatici (truffe e frodi), 1.206 nell’anno appena trascorso rispetto agli 893 di quello precedente. Sui dati locali 2020 si legge chiara l’influenza del lockdown, ma non sono soltanto i numeri in calo a contare, ha spiegato il prefetto De Rosa che, attento anche alla sicurezza percepita dalla popolazione, si dirà soddisfatto «quando i cittadini per strada mi diranno che si sentono sicuri sul loro territorio e nelle loro case».

Per questo «sto incentivando i sindaci a sottoscrivere il protocollo relativo al controllo di vicinato», ha spiegato ancora il prefetto definendolo «uno strumento importante in grado di coinvolgere i cittadini nel monitoraggio del territorio».