(mi-lorenteggio.com) San Donato Milanese, 10 gennaio 2021 – Ieri sera, un automezzo dei Vigili del Fuoco è intervenuto in via Parri per domare le fiamme, che hanno interessato la motrice di un TIR.

Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme al rimorchio.

Nessun ferito.

Redazione