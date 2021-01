Temù. Incidente nella notte, auto si ribalta: feriti due 18enni

(mi-lorenteggio.com) Temù, 10 gennaio 2021 – Ieri sera, alle ore 22.21, lungo la via Salieri, la parallela della S.S. 42 del Tonale, in alta Val Camonica, grave incidente per un ragazzo di 18 anni e per uno di 19 anni.

Uno dei due giovani, che era alla guida, ha perso il controllo della vettura all’altezza della curva del campo sportivo, ribaltandosi. Entrambi sono rimasti feriti.

Immediata la macchina dei soccorsi: da Brescia è partito l’elicottero, attrezzato per i voli in notturna, mentre i Carabinieri della Compagnia di Breno, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario di due ambulanze hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Un giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Esine, mentre, l’altro è stato trasportato in elicottero agli Ospedali Civili di Brescia.

Redazione