(mi-lorenteggio.com) Zogno, 10 gennaio 2021 – Stamane, intorno alle ore 6.40, lungo la Strada Statale 470 Valbrembana, un uomo di 66 anni, mentre era a bordo della sua vettura, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura, ribaltandosi. Inutili i soccorsi del 118 e delle forze dell’ordine, l’uomo è deceduto sul colpo.

Redazione