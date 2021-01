(mi-lorenteggio.com) Saronno, 11 gennaio 2021 – Una donna di 51 anni è stata investita in via Prealpi intorno alle ore 18.35 da una vettura ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Saronno in ambulanza, dopo esser stata soccorsa dal personale sanitario di un’ambulanza e da quello dell’elisoccorso giunto da Milano.

Redazione