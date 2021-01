Lombardia, Mirabelli (PD): Regione terzultima per vaccini fatti, qualcosa non funziona

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2021 – “Regione Lombardia è al terzultimo posto per vaccinazioni fatte in rapporto ai vaccini che sono stati consegnati dal Governo. Evidentemente in Lombardia qualcosa non ha funzionato, tanto è vero che Salvini – non si capisce perché lui – ha cambiato l’assessore regionale alla Sanità, commissariando di fatto Fontana. È evidente anche da questa gestione dei vaccini che qualcosa non funziona in Regione. Non credo neanche sia un problema di siringhe perché lo Stato è uno e, se le altre Regioni riescono a fare i vaccini e hanno addirittura già usato tutti i vaccini mentre la Lombardia non ha raggiunto neanche la metà dei vaccini consegnati, evidentemente è in Lombardia che qualcosa non funziona”. Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, intervenendo in tv a 7Gold.

“Credo che complessivamente il nostro Governo stia facendo bene: chi ha fatto scelte diverse come la Svezia o la Francia, adesso le sta pagando. – ha proseguito Mirabelli – Il nostro Governo ha scelto prima di tutto di tutelare la salute dei cittadini, cercando di fare di tutto per penalizzare il meno possibile le attività economiche. Abbiamo fatto questa scelta che ci consente anche di tenere aperte gran parte delle attività produttive e tenere sotto controllo i contagi. La ricetta perfetta non l’ha trovata nessuno, purtroppo. Non è vero che siamo il Paese con più contagi in questa fase ma anzi, a parte Regione Lombardia, siamo il Paese in cui si stanno facendo più vaccini”.