MARCORA, MASCARETTI: “TRA I PROGETTI DEL RICOVERY FUND SIA INSERITO IL CARCERE DI SAN VITTORE”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 11 gennaio 2021 – I Consigliere comunali Enrico Marcora e Andrea Mascaretti ritengono che tra i progetti di Milano che beneficeranno del recovery fund è necessario inserire il carcere di San Vittore.

“Attualmente il carcere è invivibile sia per i carcerati che per la polizia penitenziaria che si trova a svolgere il proprio dovere all’interno di un carcere vetusto, sovraffollato e totalmente mancante sotto il profilo della sicurezza; per di più ubicato nel centro di Milano, un luogo in cui solo nell’800 si poteva pensare di fare un carcere.”

“Oggi serve una nuova struttura carceraria possibilmente in prossimità del carcere di Bollate e conseguentemente serve un piano di riutilizzo degli edifici ubicati nella zona San Vittore che potrebbero essere meglio utilizzati a disposizione di Milano e dei suoi cittadini.”

Redazione