Milano. Affitta un locale per una festa a base di alcool e droga: un arresto e 12 multati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2021 – Dopo la festa in via Torino, dove sono state denunciate 19 persone, ieri mattina gli agenti delle volanti del #Commissariato #CittàStudi e #Lambrate hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni. I poliziotti, intervenuti per la segnalazione di una festa privata all’interno di un loft in via Oslavia, hanno trovato 12 persone all’interno del locale, adibito a studio di registrazione, affittato appositamente per l’occasione. I ragazzi, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, stavano svolgendo una festa privata a base di droga e alcool. I poliziotti hanno trovato 11 involucri di droga tra ketamina, MDMA, hashish e marijuana, oltre a superalcolici, bombolette di gas elio e 1170 euro in contanti. Il 23enne ha ammesso di aver organizzato tutto e procurato la droga, motivo per il quale è stato arrestato per spaccio di droga. I 12 partecipanti sono stati sanzionati per violazione delle norme anti-Covid.

Redazione