(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 12 gennaio 2021 – Dalle ore 11.40 sulla linea Milano – Domodossola/Gallarate/Luino/Varese, il traffico ferroviario è temporaneamente sospeso in prossimità della stazione di Busto Arsizio per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.