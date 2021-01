(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2021 – Stamane, alle ore 08:46, in via Lodovico Castelvetro, un uomo di 62 anni, è precipitato da un container, cadendo per circa 2,5 metri e riportando un grave trauma cranico. Soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

