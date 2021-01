MILANO. NAVIGLI, SPETTA ADESSO A SALA PORTARE A CASA LE RISORSE DEL RECOVERY PLAN

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2021 – “La possibilità di ottenere le risorse del Recovery Plan per finanziare in tutto o in parte la riapertura dei Navigli adesso è tutta nelle mani del Sindaco Sala.”

Lo ha dichiarato Roberto Biscardini, Presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli che ha aggiunto: “Se è vero che fino ad oggi la proposta di ripartizione dei finanziamenti è avvenuta da parte del Governo senza richiedere la minima partecipazione degli Enti locali, in questi giorni dipenderà molto dagli Enti locali stessi far sentire la propria voce. Non a caso nei giorni scorsi un appello di molti Sindaci italiani ha posto il problema di programmare gli investimenti coinvolgendo i Comuni, contro l’idea di centralizzare la spesa pubblica a scapito dei bilanci comunali.

Per quanto riguarda Milano – ha concluso Biscardini – non si tratta di andare con una shopping list qualsiasi al cospetto del Governo, ma di puntare tutto sull’opera che per Milano è la più strategica in assoluto. L’unico intervento che indica una visione diversa per la città del futuro. L’unico intervento in grado di avviare a sua volta un grande progetto per la difesa dell’ambiente e per una Milano pulita.”