Opera. Posa passerella ponte ciclopedonale, la notte del 16 gennaio statale chiusa al traffico

(mi-lorenteggio.com) Opera, 12 gennaio 2021 – Proseguono i lavori per la costruzione del ponte ciclopedonale a scavalco della Val Tidone, l’importante collegamento che incentiverà la mobilità green tra Opera, Mirasole e Noverasco. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, precisamente dalle 22 alle 6, Città Metropolitana Milanese ha disposto la chiusura al traffico dell’ex statale per il posizionamento della passerella. Per la messa in sicurezza del cantiere, la sistemazione di materiali e macchinari necessari all’operazione, la carreggiata sud (direzione Pavia) verrà parzialmente ristretta dal 13 al 17 gennaio. “Sono consapevole che sarà uno sforzo non indifferente posizionare la campata centrale nelle ore notturne – spiega il sindaco Antonino Nucera che ha già attivato la Protezione Civile per la sistemazione della torre faro ad illuminare ulteriormente la direttrice – ma è uno sforzo necessario per non creare ulteriori problemi al traffico veicolare che ogni giorno si riversa sull’importante direttrice. E’ iniziato il conto alla rovescia e, a breve, potremo finalmente attraversare la sp 412 in assoluta sicurezza”.

Questo è l’ultimo step prima della conclusione dell’intervento e la consegna dell’opera alla cittadinanza. Era il mese di maggio 2014 quando, dopo una copiosa pioggia, crollò la prima rampa del sovrappasso (di competenza dell’ex Provincia e ora Città Metropolitana) che scavalcando la Valtidone collegava Mirasole a Noverasco. Poi a distanza di tempo cedimenti si registrarono anche nell’altra rampa e il ponte venne definitivamente chiuso. Nel 2017 fu abbattuta anche la passerella.

“Sono soddisfatto che dopo anni si sia sbloccata, finalmente, questa annosa situazione – conclude Nucera – restano sul tavolo, però, altre problematiche. In queste ore, dopo l’ennesimo richiamo, ho ricevuto rassicurazioni da Città Metropolitana che verranno effettuati interventi risolutori per quanto riguarda l’illuminazione. Nei miei scritti ho rinnovato, altresì, le richieste già avanzate, relative all’urgenza di provvedere alla piena messa in sicurezza dell’ex statale nel territorio operese, mediante la posa di asfalto fonoassorbente e all’installazione di barriere antirumore nel tratto della provinciale che si sviluppa tra le Vie Golgi e Moneta, nonché dello sfalcio della vegetazione e della posa di adeguata segnaletica stradale, affinché si possa garantire l’indispensabile sicurezza della direttrice”.