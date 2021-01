Servizio civile in Avis Legnano: aperto il bando per quattro giovani

La sezione “Cristina Rossi” apre la selezione a volontari dai 18 ai 28 anni. Presentazione delle candidature sulla piattaforma ministeriale entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 12 gennaio 2021 – Fare il servizio civile non è solamente dedicare un anno della propria vita agli altri, ma anche e soprattutto è un momento di arricchimento personale. Ne sono convinti i 52 volontari che negli ultimi 15 anni hanno scelto di mettersi al servizio del mondo della donazione di sangue. La sezione Cristina Rossi di Avis Legnano conferma l’adesione al servizio civile universale e, all’interno del progetto “Giovani per il dono e la salute” di Avis nazionale, offre la possibilità a quattro giovani, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di trascorrere dodici mesi al fianco dei donatori, promuovendo la cultura del dono e della solidarietà e occupandosi di alcuni aspetti organizzativi dell’associazione. Le candidature devono essere presentate entro il prossimo 8 febbraio.

Ai volontari Avis Legnano darà il compito di sviluppare le iniziative dedicate ai giovani, di supportare le campagne di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue e saranno coinvolti nelle diverse fasi del percorso volto a potenziare un sistema di donazioni programmato. Avranno un ruolo amministrativo e informatico nella gestione dell’archivio dei donatori con i quali terranno in rapporto diretto, di accoglienza personale e supporto. Inoltre parteciperanno alle attività formative proposte da Avis, seguendo le lezioni e prendendo parte attiva agli incontri interattivi. Non ultimo, saranno testimoni di solidarietà e del significato del dono che si concretizza nel gesto, tanto semplice quanto profondo, della donazione di sangue.

Per presentare la propria candidatura occorre utilizzare la piattaforma ministeriale. E, come gli altri anni, è possibile presentare un’unica domanda, relativa a un solo progetto e a una sola sede. Tutte le informazioni tecniche e burocratiche sono disponibili direttamente sul sito di Avis Legnano alla pagina dedicata. Presenti anche i criteri di reclutamento e selezione: parametri che possono aumentare il punteggio e quindi le probabilità di essere scelti. Oltre al titolo di studio e alle esperienze precedenti, la valutazione verrà fatta anche sulla base di criteri motivazioni e attitudini personali. Il bando è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni. Il termine ultimo per la compilazione della domanda è l’8 febbraio, entro le ore 14.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare Avis Legnano (telefono 0331.453333, mail info@avis-legnano.org). La sede di via Girardi 19/G a Legnano è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 11.30.

www.avis-legnano.org