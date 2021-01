Vimercate. Per i passanti una rapina in strada, ma, i Carabinieri arrestano l’ex

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 12 gennaio 2021 – Una badante di 50 anni, lo scorso 9 gennaio, intorno alle ore 11.00 è stata aggredita da un uomo, che dopo averla violentemente colpita, le ha sottratto il cellulare. Fortunatamente, la scena non è sfuggita ad alcuni passanti che hanno chiamato il Pronto Intervento. Immediatamente sul luogo della rapina con lesioni sono giunte alcune volanti. Mentre, la donna è stata trasportata in ospedale per le ferite ricevute durante l’aggressioni, i militari, con zelo e tatto, grazie alle testimonianze dei passanti e al prezioso racconto della donna, sono riusciti in breve tempo a risalire all’autore della rapina. Ovvero, il movente non era la sola rapina, bensì quello passionale, ma, non l’amore felice, ma, quello ‘malato’, nel senso di amore non corrisposto più: per questo l’autore è stato arrestato ed è l’ex compagno della vittima, un 37enne, residente in città, che lasciato prima di Natale, non ha accettato la fine della relazione e ha continuato ad usare azioni illegali contro la donna.

V. A.