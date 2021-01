Buccinasco – Al via potature e interventi per la sicurezza del territorio

Come ogni anno, gli interventi saranno numerosi su tutto il territorio. Previsto anche qualche abbattimento di alberi pericolosi, compromessi o a fine vita come stabilito dalle verifiche strumentali a cura di professionisti incaricati dal Comune

Buccinasco (13 gennaio 2021) – Sono iniziate in questi giorni le consuete potature annuali

programmate dal Settore Ambiente. Gli interventi saranno molto numerosi all’interno dei parchi e

lungo strade e percorsi e comprenderanno le vie Vittorio Emanuele, dei Platani, degli Aceri,

Marzabotto, Greppi, Dante Alighieri, Indipendenza, Manzoni, Palermo, Scarlatti, 1° Maggio,

Passeggiata Rossini, Boito, Guido Rossa, Toscana, Salieri, Emilia, Vivaldi, Petrarca, Mascherpa,

Privata Mulino, Aldo Moro, De Amicis, il percorso ecotonale Spina Verde, il Parco della Costituente

(via Emilia), il Parco della Casa dell’Acqua, Spina Azzurra, il Parco Scirea (e il parcheggio).

In qualche caso saranno eseguiti interventi puntuali solo su qualche esemplare, mentre in alcune

vie riguarderanno tutti gli alberi presenti che hanno necessità di potatura.

È previsto anche qualche abbattimento di alberi potenzialmente pericolosi, compromessi o a fine

vita, individuati da professionisti del settore incaricati dal Comune per le verifiche sulla sicurezza

degli esemplari presenti sul territorio: interventi necessari per tutelare la sicurezza dei cittadini ed

evitare danni o peggio tragedie in caso di ondate di maltempo e nubifragi, che purtroppo negli

ultimi anni si verificano di frequente a causa dei cambiamenti climatici.

“Annualmente – spiega il sindaco Rino Pruiti – il Settore Ambiente del Comune programma le

potature valutando le priorità e gli interventi necessari, in modo da coprire nell’arco di qualche

anno tutti gli esemplari del territorio. Il nostro patrimonio verde, ricordo, è di oltre 54 mila alberi.

A tutela di questa immensa ricchezza e della sicurezza dei cittadini, abbiamo incaricato

professionisti del settore per sottoporre gli esemplari siti in zone sensibili a verifiche strumentali:

un’iniziativa necessaria soprattutto dopo i numerosi alberi schiantati in seguito ad eventi meteo

eccezionali, tra cui il nubifragio del 15 maggio scorso. Vogliamo scongiurare nuove e più gravi

conseguenze”.

Entro la fine dell’inverno è prevista poi la piantumazione di oltre 170 alberi e 400 arbusti nella

zona di via Salieri e via per Rovido, interessata da un progetto di riqualificazione ambientale,

mentre nel mese di novembre sono stati piantati 300 alberi nel parco di Passeggiata Rossini e in

via Emilia (Casa dell’Acqua).

Intanto è stata pubblicata una manifestazione di interesse per individuare gli operatori che

potranno partecipare al bando di gara per il censimento di tremila esemplari arborei. Questo

censimento comporterà la geolocalizzazione degli alberi, corredata da documentazione fotografica

e classificazione, il posizionamento di targhette specifiche e la analisi visive (VTA) per comprendere lo stato vegetativo della pianta e quindi programmare i corretti interventi di

manutenzione e gli eventuali approfondimenti con indagini strumentali. Il censimento sarà

riportato su una cartografica consultabile da tutti via web (in modo che chiunque potrà conoscere

la “storia” della pianta) e sarà poi condiviso anche con gli operatori a cui è stato già affidato

l’appalto del verde, inaugurando una nuova metodologia di intervento sul patrimonio verde

comunale, con il coinvolgimento di più soggetti: chi esegue le analisi non sarà lo stesso operatore

incaricato delle manutenzioni.

“In modo professionale, puntuale e trasparente – conclude il sindaco Pruiti – approfondiamo la

conoscenza del nostro patrimonio verde, sempre con lo stesso obiettivo: la tutela del territorio e la

sicurezza dei cittadini”.