Buccinasco. Centro Civico Marzabotto, si apre il bando per la gestione

Buccinasco (13 gennaio 2021) – L’Amministrazione comunale ha pubblicato un Avviso per individuare un soggetto a cui concedere in uso il Centro Civico Marzabotto per la gestione di attività socio culturali destinate a tutte le fasce di età e per attività di somministrazione di bevande e alimenti. Si chiedono le capacità professionali e il possesso di esperienze maturate nella gestione di attività culturali e ricreative rivolte alla cittadinanza, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

“Il Centro Civico Marzabotto – dichiara il sindaco Rino Pruiti – potrà diventare un importante luogo di incontro e punto di riferimento per le associazioni del territorio, le famiglie e tutta la cittadinanza, dai bambini ai ragazzi agli anziani. In questi giorni si stanno ultimando i lavori per completare la posa della struttura prefabbricata in legno nell’area esterna del Centro e ora apriamo il bando di gara per la gestione di tutto il complesso, sia per l’attività del bar (finalmente accessibile a tutti) sia per attività socio-culturali, con un’attenzione al sociale. Nel bando infatti abbiamo inserito, tra gli obblighi del concessionario, anche l’attivazione di tirocini per persone svantaggiate. Saranno protagoniste anche le associazioni del territorio, la grande ricchezza della nostra comunità, che qui troveranno spazio e occasioni per organizzare iniziative ed eventi”.

Il bando pubblico sarà aperto dal 14 gennaio al 15 marzo (l’offerta dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano previo appuntamento, entro le ore 12 del 15 marzo).