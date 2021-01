Corsico. Commissione regionale Antimafia in audizione in Comune

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 13 gennaio 2021 – Domani alle ore 18, la Presidente della Commissione regionale Antimafia della Regione Lombardia Monica Forte sarà audita dalla Commissione Antimafia del Comune di Corsico. Sarà l’occasione per presentare un approfondimento in tema di Beni Confiscati e Amministrazione Trasparente attraverso la presentazione del materiale che la Commissione regionale ha elaborato per gli Enti Locali con l’obiettivo di implementare e rafforzare le politiche di contrasto alla diffusione della criminalità organizzata.

Redazione