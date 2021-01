CRISI DI GOVERNO. RENZI (IV) HA ANNUNCIATO LE DIMISSIONI DELLE MINISTRE E SCALFAROTTO

(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 gennaio 2021 – Il leader Iv, Matteo Renzi, ha annunciato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti.

Durante la conferenza stampa alla Camera, Renzi ha anche annunciato le dimissioni del sottosegretario Ivan Scalfarotto.”Le dimissioni arrivano per fare chiarezza. Se le forze politiche vogliono affrontare le questioni aperte lo facciano, ma senza rinviare ancora. Senza giochi di parole. Abbiano il coraggio di dire che il Re è nudo. La crisi non è stata aperta da Italia Viva, è aperta da mesi”. L’ex premier spiega che “la democrazia ha le sue forme, e queste forme nel corso di questo ultimo e lunghissimo anno non sono state rispettate troppe volte. La democrazia non è un reality-show”.

