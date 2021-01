Milano, 1 kg e mezzo di droga e pasticche per party privati in tempo di Covid: due arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2021 – Lunedì scorso, gli agenti della Squadra Mobile di Milano, nel pieno delle attività investigative finalizzate al contrasto dello spaccio, in particolare nei party privati organizzati in violazione delle restrizioni anti-Covid, sono risaliti a un 45enne italiano, che, a bordo della propria vettura, spacciava sostanze stupefacenti come cocaina, MDMA, ecstasy e ketamina.

Intercettato a Senago (MI), il 45enne, con precedenti per droga, ha da subito manifestato un’insolita agitazione sebbene non nascondesse stupefacenti nell’abitacolo.

In casa, invece, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 2mila euro in contanti, 15 grammi di cocaina, 30 grammi di ketamina, 10 grammi di MDMA – ecstasy, alcuni in cristalli ed altri in pasticche, e 50 grammi di marijuana.

All’interno del box, è stato trovato circa 1 chilo di marijuana, alcune dosi di cocaina e diverse dosi di MDMA – Ecstasy.

Gli agenti hanno rinvenuto pure un telecomando che dava accesso all’abitazione di un 39enne italiano, anche lui con precedenti specifici per droga. Nella casa di quest’ultimo i poliziotti hanno sequestrato circa mille euro in contanti, quasi 200 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, 4 grammi di ketamina, e alcune dosi di marijuana, materiale da confezionamento e fogli manoscritti con i conteggi dello spaccio.

I due sono stati arrestati.

