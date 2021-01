Milano. Dai messaggi sul cellulare a oltre 5kg di droga: in manette un 50enne e denunciato un 20enne.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2021 – Ieri pomeriggio la volante della Questura, durante il controllo del territorio in via Mosca, ha controllato un italiano di 20 anni che fin da subito ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti iniziando una colluttazione per impedire ai poliziotti di controllare il suo telefono. Dopo aver assicurato il giovane all’interno della volante, gli agenti hanno trovato nell’auto del giovane 5100 euro all’interno del cassetto del cruscotto. Ulteriori 435 euro e 10 grammi di hashish sono stati trovati nella sua abitazione.

L’attività investigativa effettuata sul telefono del giovane ha permesso agli agenti di risalire a un appartamento in via Bellini dove un italiano di 50 anni era solito spacciare. Nel corso della perquisizione nell’appartamento del 50enne, i poliziotti, con la collaborazione di un’unità cinofila della Questura, hanno rinvenuto e sequestrato circa 5,3 chili di droga: 1,12 Kg di hashish, 4,18 Kg di marijuana, 140 euro e i bilancini di precisione.