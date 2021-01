(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2021 – Oggi, intorno alle ore 13.10, nel quartiere Gallaratese, davanti al plesso scolastico comprensivo di via Quarenghi, 14, un bimbo di 11 anni è stato investito. Soccorso da un’ambulanza della Croce Celeste e da un’automedica è stato trasportato in codice giallo in ospedale, mentre, la Polizia Locale sta compiendo tutti i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Redazione