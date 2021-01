Prolungamento M3 San Donato-Paullo. Pase (Lega): “Il Sindaco Sala si svegli e faccia decollare un’opera strategica”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio. “Un ritardo che non è più accettabile. Il prolungamento della M3 fino al capolinea di Paullo, prevista nel Piano Regionale, sembra ormai una beffa ai danni dei cittadini lombardi. Il Comune di Milano dovrà fornire valide spiegazioni”. Così il consigliere Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente al Pirellone, interviene presentando un’interrogazione all’assessorato regionale competente, con l’obiettivo di capire a che punto è l’accordo di programma tra Regione, Città Metropolitana e i Comuni dell’asse, sullo studio di fattibilità per il prolungamento della linea M3 auspicata dal territorio.

“Regione Lombardia – prosegue Pase- ha sempre fatto puntualmente la sua parte. È ora che il Comune di Milano si svegli e la smetta di perdere altro tempo con fantomatiche richieste di proroghe mascherate dalla necessità di avere altri documenti.

Oggi, insieme alla mia interrogazione, anche tutti i territori coinvolti presenteranno simultaneamente delle mozioni ai propri Comuni, per far sentire più forti le nostre voci nel tentativo di sbloccare il completamento di un’opera strategica che porterebbe solo vantaggi ai lombardi. Potenziare il sistema di trasporto pubblico lungo la direttrice del Sud-Est Milano è un’esigenza fortemente sentita da tutti i territori che ne sono attraversati, sia a causa dell’altissimo congestionamento, causato anche dal traffico dei pendolari che si recano ogni giorno a Milano, sia per la forte presenza di inquinamento atmosferico che ne deriva. Si tratta, infatti, ad oggi, del secondo asse viario più inquinato di tutta la Lombardia dopo la Milano Meda”.

“Inoltre- aggiunge Pase- ricordo al Sindaco Sala, che con l’emergenza sanitaria in corso, diventa ancora più urgente e indispensabile lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, anche per il rilancio del nostro sistema economico. La Camera, ha già approvato a fine anno un Ordine del Giorno della Lega per impegnare il governo a valutare l’opportunità di destinare fondi per il prolungamento della M3. Adesso è ora che anche il Sindaco si attivi”.

“Presto – conclude l’esponente della Lega- si spera che verranno anche sbloccate le risorse del Recovery Plan. Dobbiamo quindi essere pronti a partire subito, anche in virtù di un impegno a procedere in tal senso espresso in modo bipartisan da molti esponenti politici, senatori e deputati, al fine di recuperare dal governo le risorse necessarie. L’attuale immobilismo del Comune di Milano e del SIndaco Sala, rischia invece, di compromettere seriamente questo percorso”.