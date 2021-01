SCUOLA: PIZZUL (PD), “DOPO DECRETO DEL TAR CHE SOSPENDE ORDINANZA DELLA REGIONE RIAPRIAMO LE SCUOLE IN SICUREZZA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2021 – “Dopo il decreto del Tar che accoglie il ricorso dei comitati sospendendo l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia che ha esteso fino al 24 gennaio la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, il gruppo regionale del Pd chiede che la Regione faccia tutto il possibile perché si ritorni a scuola in massima sicurezza”.

Così dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul: “Il Tar ha dato ragione ai Comitati, ora la scuola in Lombardia deve riaprire con tutte le condizioni di sicurezza e noi chiederemo alla giunta regionale che questo accada al più presto, con una mozione che sarà discussa martedì. Scuole e trasporti si erano già preparati per il 7 gennaio. Ma alla riapertura delle Aule la Regione dovrà mettere in campo un serio e capillare screening per vigilare sulla eventuale nascita di focolai. Scuola e sicurezza devono andare di pari passo.”