Abbiategrasso. Nuova area ludica alla Aldo Moro

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 14/01/21 – Terminati i lavori di sistemazione del cortile della scuola Aldo Moro di via Colombo. L’intervento, eseguito d’intesa con i responsabili della scuola, ridà la possibilità di utilizzare questo importante spazio ai nostri bambini e ragazzi, dopo i lunghi interventi di realizzazione dei pozzi perdenti, effettuati per ovviare agli allagamenti dello stabile.

“Si è studiato e realizzato una nuova e innovativa Area Ludico Sportiva che mette a disposizione molte possibilità per il suo utilizzo – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti -, sono contento di questo risultato, che ha visto l’impegno fattivo degli uffici, che ringrazio, nella progettazione e nell’acquisizione del finanziamento regionale che ammonta a 87.000 euro.

Continua l’impegno della Giunta Nai rivolta alla riqualificazione delle nostre scuole. Si ricorda che in questo plesso si sta lavorando anche per la sistemazione della palestra, intervento riguardante gli spogliatoi con il completo rifacimento di pavimento e controsoffitti, impianti tecnologici, igienico sanitari, elettrico, e di riscaldamento. Questo anche per rispondere anche alle attese delle società sportive che la utilizzano”.