(mi-lorenteggio.com) Assago, 14 gennaio 2021 – Stamane, alle ore 7.47, in via Fermi all’altezza del civico 3, un bambino di 10 anni è stato investito in via Fermi, riportando lievi ferite. Soccorso da un’ambulanza della Croce Viola Rozzano è stato portato in ospedale per accertamenti, mentre la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi.

