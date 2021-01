(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 gennaio 2021 – Questa sera, poco prima delle ore 19.00, in via Nino Bixio, all’altezza di via Raffaello Sanzio, al confine con Corsico, un uomo di 41 anni è stato investito da una vettura, cadendo rovinosamente a terra, dopo l’impatto con il veicolo. Soccorso dal personale medico di un’automedica e da quello sanitario di un’ambulanza, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

V. A.