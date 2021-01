(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 gennaio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 21.20, al Q.re Tessera, un uomo di 36 anni, mentre transita in via Don Minzoni, 4, all’altezza dell’incrocio con via B. Croce, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto, cadendo a terra. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Milano, in codice verde.

V. A.