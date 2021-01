Giussano. Infortunio in cantiere edile, gravissimo 51enne

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 14 gennaio 2021 – Stamane, in un cantiere edile sito in via Stradivari, dietro al centro commerciale, un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito dopo esser stato colpito, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, da un oggetto caduto dal carico della gru in movimento. Immediati i soccorsi, sul posto è giunto da Milano l’elisoccorso e oltre ad un’ambulanza della Seregno Soccorso.

Il ferito dopo esser stato stabilizzato dal personale medico e sanitario, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e in gravissime condizioni. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per capire e ricostruire la dinamica dell’infortunio sul lavoro.

V. A.