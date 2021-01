“Letizia Moratti, si ricorda di noi?” I Genitori Antismog scrivono alla neo assessora

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2020 – Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera aperta all’assessora regionale alla salute Letizia Moratti

Gentile signora Moratti,

le scriviamo in qualità della sua recente nomina ad assessora alla salute di Regione Lombardia.

Si ricorda di noi? Siamo i Genitori Antismog e ci siamo incontrati più volte quando lei era sindaca di Milano. Ad esempio in occasione della premiazione del nostro progetto Siamo nati per camminare, che ha iniziato il suo percorso proprio quando lei era sindaca e che la sua amministrazione ha patrocinato.

Le scriviamo perché ieri 12 gennaio il suo collega assessore all’ambiente Raffaele Cattaneo ha ancora una volta sminuito il contributo del traffico motorizzato allo smog, negando le evidenze scientifiche. Paradossalmente l’ha fatto proprio alla presentazione del rapporto preliminare sulla qualità dell’aria del 2020 di ARPA Lombardia, mal interpretando quei dati. Ma ancora più paradossalmente perché lui è l’assessore all’ambiente.

Le scriviamo perché se oggi abbiamo AreaC, lo dobbiamo in buona parte anche a, che la sua amministrazione con l’assessore Edoardo Croci ha ideato, nonostante la forte opposizione di molti, anche all’interno della sua maggioranza.

Le scriviamo perché quando lei era sindaca, sempre con Croci ha lanciato, il bikesharing che ha fatto da apripista ai tanti altri servizi di condivisione che oggi sono la normalità. Perché nel PGT della sua amministrazione aveva indicato l’obiettivo del 20% di quota modale ciclabile, perché lei aveva capito che Milano stava soffocando per le troppe auto e che lo sviluppo sostenibile della città doveva necessariamente passare per riduzione del tasso di motorizzazione.

Le scriviamo perché grazie a lei e al ricorso sostenuto dalla sua amministrazione è stato fermato il progetto del parcheggio in Darsena, che avrebbe portato ulteriore traffico e smog.

Smog che uccide oltre 20.000 lombardi ogni anno e che priva tutti noi in media di oltre un anno di vita, come concordano gli studi epidemiologici.

Le scriviamo quindi perché crediamo che per la sua esperienza amministrativa e per la sua nuova responsabilità lei abbia gli strumenti e la possibilità di spiegare al suo collega all’ambiente che negare l’evidenza non migliora la qualità dell’aria delle nostre città e della nostra regione. E che forse è giunta l’ora che Regione Lombardia faccia oggi quello che lei voleva fare a Milano 15 anni fa: smetterla di costruire superstrade e autostrade generando ulteriore traffico e smog e investire sul trasporto pubblico e sulla ciclabilità.