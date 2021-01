Milano. Sparatoria di Capodanno in zona San Siro, arrestato 41enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2021 – I poliziotti della Squadra Mobile milanese hanno arrestato un cittadino albanese di quarantuno anni, regolare, con numerosi precedenti di polizia anche per reati contro la persona, ritenuto responsabile del tentato omicidio e lesioni gravi e aggravate, di due cittadini marocchini, uno ferito al ginocchio e l’altro alla testa, avvenuti la notte di capodanno a Milano in via Giaginto Gigante.

L’uomo si era rifugiato da un conoscente in via Grigna per preparare la fuga in Albania. Sono state denunciate per favoreggiamento le due donne presenti nell’abitazione al momento dell’irruzione.

Sei giorni fa, sempre in via Grigna, due pusher vennero arrestati sempre dalla Polizia.

