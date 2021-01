POLITICHE SOCIALI, ASSESSORE LOCATELLI: PRESTO UN TAVOLO DI CONFRONTO PER ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ FASCE DEBOLI

AUSPICO CHE ANCHE IL GOVERNO INTERVENGA CON AZIONI CONCRETE E DECISE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2021 – “Regione Lombardia ha già provveduto a stanziare ingenti risorse per il trasporto pubblico, preparandosi ad affrontare al meglio, per quanto di propria competenza, il momento più difficile della ripresa delle scuole. Da tempo viene dedicata particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione come le persone con disabilità e i fruitori con più di 65 anni, a basso reddito, che possono usufruire di tariffe agevolate”. Lo dichiara Alessandra Locatelli, assessore regionale alle Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità. “Una delle sfide più importanti – prosegue l’assessore Locatelli – sarà quella di lavorare per garantire servizi di trasporto integrati e mirati alle reali esigenze di coloro che devono convivere non solo con l’emergenza sanitaria ma con effettive difficoltà nello spostamento quotidiano. A tal proposito, insieme all’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Claudia Terzi, apriremo presto un Tavolo di confronto per discutere proposte e soluzioni condivise, che possano rispondere al meglio alle richieste e alle esigenze della popolazione più fragile”.

“Auspico – conclude Alessandra Locatelli – su questo tema un intervento deciso da parte del Governo, in modo tale da consentirci di agevolare e sostenere il bilancio di tante famiglie già messe a dura prova dal punto di vista economico e di costruire un percorso di accessibilità universale che non è ancora stato pienamente realizzato”.