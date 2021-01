Pulizia e sanificazione condizionatori: a chi rivolgersi, come eseguirle e perchè sono importanti

Milano, 14 gennaio 2021 – I condizionatori d’aria sono delle macchine termiche in grado di abbassare o innalzare la temperatura di una stanza, o comunque di un ambiente. Spesso questi apparati tecnologici di uso quotidiano vengono dati per scontato e il loro funzionamento che, all’apparenza, può sembrare molto semplice, in realtà nasconde una tecnologia abbastanza complessa. Sul mercato ne esistono due tipi: portatili e fissi. I primi non prevedono alcun tipo di installazione e possono tranquillamente essere spostati da una stanza all’altra. Mentre i secondi vanno installati e sono dotati di un tubo flessibile che deve essere collegato all’esterno.

Di questo secondo modello esistono quelli:

monoblocco, ossia un unico elemento che contiene in sé sia l’evaporatore che il condensatore;

split, composti di due o più elementi, uno (o più di uno) interno e uno esterno da posizionare in spazi all’aria aperta.

Di fondamentale importanza sono le operazioni di pulizia e sanificazione necessarie, non solo per garantire un corretto funzionamento dei condizionatori ma anche, per salvaguardare la propria salute da possibili infezioni e malattie. Cerchiamo di capire insieme a chi rivolgersi per richiedere tali servizi, come i professionisti eseguono tali operazioni e perché sono così importanti.

Pulizia e sanificazione condizionatori: a chi rivolgersi

Chiunque abbia in casa un condizionatore conosce bene l’importanza delle operazioni di pulizia e sanificazione. Queste operazioni, da compiere più volte all’anno, sono indispensabili per:

mantenere l’aria che si respira sana e pulita;

conservare l’impianto in condizioni di massima efficienza e farlo durare più a lungo possibile;

usufruire di minori consumi energetici in bolletta.

Come viene effettuata la pulizia e sanificazione dei condizionatori split

La prima cosa, in assoluto, è procedere con la rimozione e pulizia dei filtri del condizionatore. I filtri hanno l’importante funzione di purificare l’aria, che poi viene rimessa in circolo, trattenendo batteri, agenti patogeni e allergeni. Dopo questa operazione, da far eseguire a tecnici abilitati e competenti, una impresa specializzata si muoverà procedendo con la pulizia e disinfezione del corpo esterno e interno.

Il corpo esterno, vista la sua posizione, è particolarmente esposto a detriti e polvere che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento. Quindi, dopo aver staccato la corrente dell’apparecchio si procede prima con la pulizia della scocca, aiutandosi con un compressore ad aria e dopo aver smontato la griglia, con la pulizia della parte interna.

Il corpo interno dell’impianto di condizionamento invece verrà pulito e sanificato seguendo i successivi step:

rimozione della struttura esterna e dei relativi filtri;

aspirazione e rimozione meccanica della polvere e dei detriti accumulati all’interno della macchina;

schiumazione, ossia un’operazione con la quale il condizionatore viene ricoperto di schiuma secca che ha la funzione di sciogliere lo sporco per facilitarne poi la rimozione;

aspirazione della schiuma e trattamento del condizionatore con vapore ad alta pressione;

disinfezione della macchina con un apposito spray disinfettante battericida.

Ad operazioni ultimate, i professionisti che si occupano di pulizia e sanificazione dei climatizzatori in ambienti di lavoro e industriali rilasciano un rapporto tecnico d’intervento come prova concreta delle avvenute operazioni, in conformità dell’attuale Protocollo di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

Cosa provoca una mancata pulizia e sanificazione dei condizionatori

Non tutti prestano la dovuta attenzione alla pulizia e sanificazione dei condizionatori, non sapendo che alla mancanza di queste operazioni sono legate delle gravi conseguenze per la salute e la sicurezza dell’uomo. Il mancato rispetto delle norme legate all’igiene è infatti causa principale di infezioni di vario genere. Tra i rischi maggiori, oltre ai problemi respiratori legati alle allergie verso acari, polvere e polline, ci sono le infezioni causate da agenti patogeni e batteri. Tra i vari batteri quelli sicuramente più pericolosi sono i Gram-negativi, causa di tantissime malattie tra cui febbre, pertosse, problemi respiratori e polmoniti.

La pulizia e la sanificazione degli apparati di aria condizionata sono quindi procedure da effettuare più volte all’anno, anche in considerazione del fatto che queste macchine sono spesso utilizzate durante l’inverno per potenziare il riscaldamento degli ambienti. In linea generale tanto più spesso si utilizza la macchina, come pompa di calore, come condizionatore ma anche nella funzione di deumidificazione, tanto più frequenti dovrebbero essere pulizia e sanificazione.

L. M.