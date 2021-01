LUCENTE: INAUGURATA AL NIGUARDA OPERA COMMEORATIVA PER VITTIME COVID

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2021 – “Ho partecipato oggi all’inaugurazione, presso l’Ospedale Niguarda, dell’opera commemorativa per le vittime del Covid-19. Un ringraziamento va al Municipio 9 del Comune di Milano, che ha promosso e finanziato il bando, e alle scuole della Fondazione Mandelli Rodari, che hanno progettato l’installazione. Grazie anche a Enrico Turato, assessore di Fdi in Municipio 9, che ha voluto e promosso questa iniziativa.

E’ stato molto emozionante vedere l’opera “Sguardi”, e ancor di più sapendo che è nata dai disegni che gli studenti hanno realizzato in classe: i nostri ragazzi hanno una sensibilità veramente forte. Rimarrà esposta per un anno nell’atrio dell’Ospedale Niguarda, per ricordare chi purtroppo ci è stato portato via dal Covid e per ringraziare chi ogni giorno lotta in prima linea con coraggio negli ospedali”.

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

