(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2021 – Questa sera intorno alle ore 21.00, un incendio è divampato in un capannone, sito in via Aurelio Nicolodi, in zona Bovisa, nella parte nord della città

Sul posto sono giunti sei mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica in ausilio e le forze dell’ordine. Non risultano feriti e in corso sono le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dello stabile.

Redazione