Rho. Young at Work: nel Rhodense formazione e lavoro per giovani sotto i 30 anni

(mi-lorenteggio.com) Rho, 15 gennaio 2021 – Hai interrotto gli studi e non sai bene quale lavoro fa il caso tuo?

Per i giovani del Rhodense è attivo il progetto YAW – Young at work, dedicato a ragazzi e ragazze al di sotto dei 30 anni che propone formazione, orientamento e attività di tirocinio in aziende del territorio.

L’iniziativa, proposta da Sercop e Cooperativa sociale A&I all’interno del progetto IN-LAV, prevede percorsi “su misura”, messi a punto in base alle esigenze specifiche di ciascun partecipante. La partecipazione, gratuita, prevede un colloquio iniziale in cui si definiscono obiettivi e azioni, che comprendono formazione o tirocini con rimborso spese in aziende del territorio della durata di 3 o 6 mesi. Attivo fino a ottobre, il progetto mette a disposizione in tutto 31.500 euro per rimborso spese a sostegno dei tirocini.

Per informazioni o prenotare un incontro, chiamare il numero 3408868408 oppure scrivere a arianna.fumagalli@aei.coop.

“Questo progetto aiuta i giovani che non studiano e non lavorano a riprendere in mano il proprio futuro, offrendo proposte concrete per intraprendere percorsi lavorativi e di formazione – dice l’assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Rho, Valentina Giro -. Per i ragazzi può essere difficile inserirsi in contesti lavorativi o avere occasione per scoprire i propri talenti, e di certo il periodo storico che stiamo attraversando non aiuta: l’iniziativa YAW permette di avere nuove opportunità e speriamo che molti decidano di coglierla. E’ un progetto sperimentale, finanziato dall’Unione Europea, con cui ci rivolgiamo ai giovani, ma anche alle loro famiglie, offrendo un percorso su misura per rimettersi in gioco con la formazione e il lavoro”.

Il progetto YAW si rivolge ai ragazzi del distretto rhodense (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, PoglianoM., Pregnana M., Rho, Settimo M., Vanzago) per i quali saranno attivati tirocini, corsi di formazione e percorsi di orientamento individuali e di gruppo. L’iniziativa fa parte di IN-LAV, realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale di Regione Lombardia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, in collaborazione anche con Città Metropolitana.

Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it.