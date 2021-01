Ritiro del secco una volta alla settimana, ce la possiamo fare!

Buccinasco (15 gennaio 2021) – Da lunedì 11 gennaio è in vigore il nuovo calendario per la raccolta

dei rifiuti che prevede il passaggio UNA VOLTA ALLA SETTIMANA per il ritiro del secco. Una

“rivoluzione” che ha suscitato qualche preoccupazione, forse troppa.

Tra dimenticanze e altre difficoltà, è possibile che nelle prime settimane si verifichi qualche disagio

ma la COLLABORAZIONE DI CITTADINI E IMPRESE DI PULIZIA dimostrerà che È POSSIBILE RIDURRE

LA FRAZIONE INDIFFERENZIATA ESPOSTA (SECCO) SENZA TROPPE DIFFICOLTÀ.

Tra i disagi più significativi, la gestione dei pannolini. Per questo l’Amministrazione comunale ha

ATTIVATO UN SERVIZIO SPECIFICO PER LA RACCOLTA DI QUESTI RIFIUTI. I cittadini interessati

riceveranno nei prossimi giorni una lettera da parte del Settore Ambiente del Comune in cui sarà

spiegato nel dettaglio come attivare il servizio. Chi ne avrà necessità potrà ricevere un contenitore

apposito e, solo per questo tipo di rifiuti, ci saranno più passaggi per il ritiro.

Ridimensionato il problema pannolini, se le famiglie riempiono frequentemente il proprio sacco

dei rifiuti indifferenziati, probabilmente si necessita di un po’ di impegno in più per cercare di

capire come RIDURNE IL CONTENUTO.

In media una famiglia di 4 o 5 persone dovrebbe e può gettare un sacco una volta ogni 7 o 10

giorni: se non è così bisogna fermarsi a riflettere sui possibili errori commessi.

Oltre al nuovo calendario consegnato a tutti gli utenti è possibile consultare il sito di AMSA alla

pagina DOVE LO BUTTO o scaricare l’app puliAmo, oppure contattare il Servizio Politiche

Ambientali per eventuali ulteriori dubbi o approfondimenti:

ecologia@comune.buccinasco.mi.it – tel. 02 45797205

www.amsa.it