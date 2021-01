(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 15 gennaio 2021 – Intorno alle ore 16.15 di oggi, in via Edison al Villaggio Cavour, nella zona nord della città, all’altezza di Piazza Giovanni Testori, un uomo di 75 anni è stato investito. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde Baggio. Il ferito è stato trasportato in elicottero e in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre le forze dell’ordine hanno compiuto tutti i rilievi.

V. A.