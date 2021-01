TAXI. MASCARETTI (FDI): AL FIANCO DEI TASSISTI PENALIZZATI DALLE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2021. “sono al fianco dei tassisti milanesi una categoria di lavoratori che fornisce un servizio pubblico e che è stata trascurata da questa Amministrazione comunale. Nella gestione dei 700mila euro resi disponibili dal Consiglio comunale dal fondo di Mutuo Soccorso per sostenere il comparto taxi, la scelta dei voucher si è dimostrata assolutamente infelice. L’Amministrazione ha creato un sistema troppo complesso e molti cittadini che ne avevano diritto non sono riusciti ad utilizzarli. Poco più di un terzo dei fondi destinati ai tassisti sono stati utilizzati alla data attuale, mentre era previsto che fossero utilizzati totalmente entro il 30 novembre. Analogo fallimento anche la proroga fino al 31 dicembre. Ma i problemi della categoria non finiscono qui, così ho presentato una proposta su tre punti:

1) reintegrare il fondo di 700 mila euro e distribuirlo alle categorie di cittadini più fragili ed esposti oltra ai medici , infermieri e tecnici sanitari tramite card prepagate o app;

2) coinvolgere i tassisti nel trasporto over 65 e studenti per il tragitto casa/scuola/casa, attraverso tariffe agevolate e contributi del comune;

3) rendere disponibili dei servizi igienici accessibili ai tassisti, donne e uomini che giorno e notte lavorano per strada anche quando bar e negozi non possono restare aperti o effettuano solamente servizio da asporto. Tali servizi sarebbero disponibili anche per gli agenti delle Forze dell’Ordine e gli operatori AMSA e ATM”

così Andrea Mascaretti il capogruppo di FdI a Palazzo Marino intervenendo al flash mob di protesta organizzato dai tassisti davanti in Piazza della Scala “tutta Fratelli d’Italia è schierata con il nostro capogruppo Andrea Mascaretti, al fianco dei tassisti. Una delle categorie in grave crisi per le conseguenze della pandemia, ma trascurata dalle politiche del Governo nazionale e locale” On. Stefano Maullu Coordinatore Cittadino di FdI

V.A.