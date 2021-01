Triennale Milano – nuovi appuntamenti per “A new European Bauhaus”: Finlandia e Repubblica Ceca

19 gennaio 2021, ore 18.00

A New European Bauhaus: Finland

22 gennaio 2021, ore 18.00

A New European Bauhaus: Czech Republic

Live su Zoom e successivamente sul sito e sul canale YouTube di Triennale Milano Info e registrazione su triennale.org

Nell’ambito della programmazione online Triennale Upside Down, proseguono gli appuntamenti con A New European Bauhaus, un ciclo di conferenze digitali in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e culturali dei paesi europei con cui da quasi un secolo Triennale Milano intrattiene relazioni accademiche, realizza mostre e pubblicazioni, stringe accordi di collaborazione. I prossimi appuntamenti sono in programma il 19 e il 22 gennaio 2021.

Coerentemente con la sua storia e missione, Triennale Milano ha accolto il messaggio della Commissione Europea che lo scorso ottobre ha lanciato il progetto di un Nuovo Bauhaus Europeo, un movimento di pensiero, una piattaforma, una chiamata alla partecipazione che vuole coinvolgere istituzioni culturali, università, associazioni e il più vasto bacino possibile di cittadini. Per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, i temi dello sviluppo sociale ed economico, l’investimento in un futuro all’insegna della sostenibilità ambientale e dei valori di ciascuna comunità passano dalla messa in rete di saperi complessi e diffusi come il design, l’architettura, la demografia, le nuove tecnologie, la studio delle energie rinnovabili. Queste sono le discipline che il Nuovo Bauhaus Europeo deve promuovere per affrontare la crisi ambientale che affligge il Pianeta.

Dal mese di novembre 2020, attraverso un format aperto e gratuito, live su Zoom e successivamente sul sito e sul canale YouTube dell’istituzione, Triennale Milano invita curatori, designer, studiosi e direttori di musei a ragionare sul tema indicato dalla Commissione Europea per condividere spunti, commenti, e pratiche in un momento molto delicato della storia europea e mondiale, in cui occorre ripensare strumenti, approcci, dinamiche di scambio culturale, espositivo e di creazione del valore nei processi creativi.

promosso da: Triennale Milano e Ambasciata di Finlandia, Roma con:

Gianluca Giabardo, designer e Ph.D candidate alla Aalto University

Kari Korkman, fondatore della Helsinki Design Week e promotore della Fiskars Village Art & Design Biennale

Anniina Koivu, curator e Head of Theory Master all’ECAL, Losanna

Marianne Goebel, Managing Director ARTEK

introduce: Ilkka Nordberg, Minister Counselor, Ambasciata di Finlandia, Roma modera: Marco Sammicheli, Sovrintendente Museo del Design Italiano, International Relations Chief Officer, Triennale Milano

A New European Bauhaus: Czech Republic promosso da: Triennale Milano e Centro Ceco, Milano con:

Iva Knoblock, curatore del Museum of Decorative Arts, Praga

Adam Stech, designer ed editor, Praga

Zedno Kolesar, professore alla Tomas Bata University, Zlìn introduce: Simona Calboli, direttrice Centro Ceco, Milano

modera: Marco Sammicheli, Sovrintendente Museo del Design Italiano, International Relations Chief Officer, Triennale Milano

Dopo quelli con Francia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Repubblica Ceca, fino a marzo 2021 sono in programma altri appuntamenti con: Portogallo, Spagna, Austria, Danimarca.

I Partner Istituzionali Eni e Lavazza e l’Institutional Media Partner Clear Channel sostengono Triennale Milano anche per il progetto Triennale Upside Down.

