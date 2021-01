Albairate. Festa di Sant’Antonio Abate, accensione dei falò: le regole

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 16 gennaio 2021 – In merito all’accensione di falò rituali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, il Sindaco ha emanato la seguente ordinanza:

Considerato che la festa di S. Antonio Abate ricorrente il 17 Gennaio tradizionalmente prevede

l’accensione di falò quale tradizione popolare centenaria e significativa per la vita sociale e culturale

cittadina, anche vista la vocazione rurale del comune di Albairate;

Considerato che anche Regione Lombardia salvaguarda l’accensione dei falò tradizionali, come

previsto dalla D.G.R. Lombardia n. IX/2/20 del 22 dicembre 2011, n. 24 “Salvaguardia dei falò e dei

fuochi rituali previsti nelle occasioni celebrative del calendario popolare della Lombardia. Modifica

all’allegato 2, lettera c), punto c1), della D.G.R. 7635/11 luglio 2008 ‘Misure prioritarie di limitazione

alla circolazione ed all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti

dall’articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell’articolo 13, L.R. 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori

misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell’art.

11 LR 24/06”;

Vista, tuttavia, la deliberazione della Giunta Regionale X/7095 del 18/09/17 avente ad oggetto

“nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli

interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino padano 2017”, con la

conseguente possibile attivazione delle misure temporanee di salvaguardia di 1° e 2° livello;

Richiamata la D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020, in attuazione dell’Accordo di bacino padano, con

l’aggiornamento del sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di

perdurante accumulo degli inquinanti;

Considerato che l’istanza di licenza per accensione di falò tradizionali in occasione di manifestazioni

pubbliche, ai sensi dell’Art. 57 e 59 del T.U.L.P.S., deve presentarsi all’Autorità Locale di Pubblica

Sicurezza del comune in cui è prevista l’accensione del suddetto falò;

ORDINANZA DEL SINDACO n.1 del 15-01-2021 COMUNE DI ALBAIRATE



Considerato, infine, il perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e le relative

prescrizioni in materia di assembramenti, possibilità di spostamento e di ricezione ospiti non

coabitanti presso il proprio domicilio o abitazione;

Visto l’articolo 50 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 1, 57, 59 del T.U.L.P.S., Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

AUTORIZZA

L’accensione di falò rituali in occasione della festa di S. Antonio Abate del 17 Gennaio 2021 ai privati

che ne hanno fatto richiesta entro i termini previsti e pubblicati con le seguenti prescrizioni:

– l’Organizzatore dovrà sempre vigilare sull’andamento del falò fino al completo spegnimento;

– il falò sarà acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo,

ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile, secondo le

disposizioni di legge e comunque a distanza tale da non arrecare potenziale danno o disturbo;

– il falò sarà costituito esclusivamente da: ramaglie, potature e legno vergine;

– non saranno utilizzati benzina, gas o altri combustibili;

– particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;

– saranno predisposti adeguati mezzi antincendio;

– dovrà essere rispettata la normativa emergenziale COVID-19 in vigore il 17/01/2021 ed in

particolare per quanto attiene alle possibilità di, riunione, spostamento (intra/extra

comunale ed eventuali periodi di “coprifuoco”) e di ricezione ospiti non coabitanti presso il

proprio domicilio o abitazione;

La validità della presente autorizzazione è subordinata allo stretto rispetto di quanto previsto dal

PRIA in materia di misure temporanee, la cui attivazione viene ufficialmente resa nota dai canali

istituzionali online di Regione Lombardia, ai quali si rimanda.

Si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione alla Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia

interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60

giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. Entro 120 giorni dalla

pubblicazione è ammesso altresì ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

