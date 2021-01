Corsico. Quattro donne cadute in strada, motociclista ferito lungo la Nuova Vigevanese

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 16 gennaio 2021 – Giornata di cadute con contusioni per quattro donne nella giornata di ieri e un incidente lungo la Nuova Vigevanese.

Per quanto riguarda le cadute.

Il primo episodio è avvenuto in via Copernico, quando una donna di 40 anni è caduta ed è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Paolo.

Il secondo episodio, è avvenuto in via Sant’Adele, quando una ragazza di 30 anni è caduta ed è stata portata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Alle 16.11, in via Cesare Battisti, una donna di 71 anni è stata portata sempre all’ospedale San Carlo di Milano, in codice verde. Infine in via Diaz, una donna di 51 anni, intorno alle ore 20.50, è soccorsa da un’ambulanza e trasportata all’ospedale San Carlo in codice verde.

L’incidente, invece, è accaduto all’incrocio tra la Nuova Vigevanese e la via Galvani, di fronte al Kiabi, alle 18.05, dove una Toyota Auris e un motociclista si sono scontrati. Per la caduto il motociclista è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, mentre la Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie, ha diretto il traffico e fatto tutti i rilievi.

V. A.