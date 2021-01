MASCARETTI (FDI): ZONA ROSSA COLPO MORTALE PER L’ECONOMIA CITTADINA, PREVEDIAMO RISTORI LOCALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2021 – “Il rientro in zona rossa è una condanna alla chiusura per molte attività milanesi. Occorrono interventi immediati e incisivi da parte del Comune di Milano. Realizziamo subito la piattaforma commerciale digitale milanese, approvata dal Consiglio Comunale su mia proposta, che consentirà ai commercianti e ai ristoratori di continuare con la loro attività senza costi aggiuntivi e prevediamo un ristoro comunale pari alle tasse locali chieste dal Comune di Milano alle attività commerciali, artigianali e p.iva per il 2020” Andrea Mascaretti Capogruppo FdI Palazzo Marino.

