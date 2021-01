MILANO. VIOLENTATA NEL 2006, GRAZIE AL DNA PRESO LO STUPRATORE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2021 – Nell’agosto del 2006 una donna fu violentata in strada e l’autore non fu mai trovato. Subito la donna si presentò alla clinica Mangiagalli sotto choc, raccontando di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre a piedi andava alla fermata dell’autobus per recarsi al lavoro. L’uomo si era avvicinato con la scusa di chiederle l’ora e, dopo averla bloccata e tappato la bocca, l’aveva trascinata in un’area dismessa, dove l’aveva costretta a subire la violenza sotto la minaccia di colpirla con una grossa pietra. Prima di allontanarsi le aveva anche rubato la catenina d’oro, 20 euro e il cellulare.

A distanza di 14 anni, nell’ambito delle indagini dirette dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e dal sostituto procuratore Alessia Menegazzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito nei confronti dell’uomo – senza fissa dimora e con precedenti penali – l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Tommaso Perna con l’accusa di violenza sessuale e rapina aggravata le accuse nei suoi confronti.