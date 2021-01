(mi-lorenteggio.com) Arluno, 17 gennaio 2021 – Intorno alle ore 13.00 di oggi, in via Certosa, all’altezza della rotonda con la S.P. 240, un motociclista di 52 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto cadendo rovinosamente a terra. Sul posto è giunta un’ambulanza dei Volontari Arluno ed è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como

Il ferito dopo esser stato stabilizzato, è stati trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A