CORSICO. GRAVE INCIDENTE IN VIA PIAVE, DUE FERITI GRAVI

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 16 gennaio 2021 – Questa sera intorno alle ore 22,40, nei pressi di via Piave, all’incrocio con via Veneto, una coppia, una donna di 59 anni e un uomo di 60 anni sono stati trasportati entrambi in codice rosso in ospedale e in gravi condizioni, dopo esser stati soccorsi da due automediche, un’ambulanza dell’Ata Soccorso e da un’ambulanza della Inter SOS, dopo un incidente con un altro veicolo.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Corsico, che stavano operando nelle adiacenze per un altro intervento.

V. A.