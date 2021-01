Covid19: IL CASO: “Cruscotto regionale in tilt”. Lo evidenzia il sindaco di Peschiera Borromeo

(mi-lorenteggio.com) Peschiera Borromeo, 17 gennaio 2021 – Il cruscotto regionale che consente ai sindaci di monitorare e attivare azioni di supporto alla popolazione colpita da Sars-Covid2 non funziona. A denunciarlo è il primo cittadino di Peschiera Borromeo Caterina Molinari in una lettera indirizzata al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, al direttore generale di ATS Città metropolitana e al Prefetto

“Tutti i pazienti inseriti in elenco- spiega il sindaco Molinari – risultano “INFETTI – POSITIVI” ad esclusione di quelli inseriti come “SEGNALATI ATTIVI/CHIUSI”, con il risultato, chiaramente non attendibile, che a oggi nel territorio di Peschiera Borromeo sarebbero presenti 1200 pazienti positivi (su una popolazione di 24000 abitanti)”.