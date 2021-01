MASCARETTI (FdI): ENNESIMA AGGRESSIONE SULLA 90-91

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2021- “Ennesimo atto di aggressione avvenuto sui mezzi pubblici. Questo fine settimana in pieno giorno, verso le 16.30 circa, un ragazzo di 15 anni che si trovava sulla 91, all’altezza di Romolo mentre stava rientrando a casa da scuola con un compagno, è stato rapinato da 3 giovani stranieri di circa 20 anni che l’hanno accerchiato e bloccato contro la porta d’uscita rapinandolo del suo cellulare. Quando il bus si è fermato e ha aperto le porte, la vittima è stata spinta giù e i tre aggressori sono scappati prendendo la 90 in direzione opposta. Tali episodi sono frequenti ai danni dei giovani studenti che vengono rapinati di telefonini e computer” denuncia Andrea Mascaretti Capogruppo di FdI a Palazzo Marino “verificheremo se le telecamere installate da Atm sui mezzi pubblici che dall’inizio di febbraio 2019 sono collegate alla centrale operativa del della polizia locale di Milano consentiranno l’arresto dei tre. Soprattutto ora occorre ripristinare un servizio in divisa e in borghese di agenti della polizia locale sui mezzi pubblici maggiormente a rischio come la 90-91 per prevenire le dilaganti situazioni di degrado e fenomeni di criminalità”

Redazione