(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2021 – Nelle campagne della città metropolitana, ma, tra Gaggiano, Albairate, Abbiategrasso e Magenta questa sera nelle cascine sono stati accesi i tradizionali Falò di Sant’Antonio Abate. Il tutto nelle norme, senza pubblico o partecipanti. I Falò di piazza come a Cesano Boscone, Cusago o Muggiano non si sono svolti per rispetto dei DCPM, ma, la tradizionein modo regolare e silente è continuata

